TMW RADIO - Berruto: "Decennio sportivo innovativo grazie alla tecnologia"

Durante il pomeriggio di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto ha commentato il decennio di sport che si sta per concludere. Questa la sua analisi:

Aggettivo per il decennio sportivo?

“Innovativo. Questo decennio è stato caratterizzato per strumenti e prospettive che stanno cambiando, anticipando alcuni temi che la rivoluzione digitale sta portando. La tecnologia ha stravolto il modo di fare sport, la pallavolo ad esempio ha adattato la tecnica a nuovi modi di lavoro o l’uso di software a servizio degli allenatori

Ultimo decennio caratterizzato dalla Nazionale femminile in Giappone, è uno dei momenti migliori dello sport azzurro?

"La cosa più bella in assoluto è che non è storia passata, ma uno straordinario futuro. Ci sono alcune ragazze che hanno qualità superiori e poi tante sono giovanissime. Arriveranno a Tokyo all’inizio di un progetto dalle grandi prospettive, quell’entusiasmo creato ora va trasformato in risultati. La ciliegina sulla torta si chiama Paola Egonu, giocatrice sopra la media”.

In questo decennio ci sono tanti passaggi negativi, quale ti è rimasto impresso?

“La vicenda Armstrong è certamente uno dei punti più bassi dello sport, il suo esercitare un potere e metodo nei confronti dei suoi compagni e del suo staff. Ha restituito al mondo qualcosa di molto negativo e il ciclismo per uscirne dovrà faticare parecchio considerando le etichette ingiuste che lo circondano”.