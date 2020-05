tmwradio Bianchi: "Serie A, meglio finirla qui e pensare alla prossima stagione"

L'ex calciatore Rolando Bianchi ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi di giornata. Ecco le sue parole:

Cosa ne pensa di questa situazione?

"Ci vorrebbe buonsenso da parte di tutti, dalle società ai giocatori, fino allo Stato. Bisogna far quadrare i conti di tutti. E' una situazione particolare, anche i giocatori devono farsi un esame di coscienza. Si deve trovare un'intesa per andare avanti e dare un futuro al nostro calcio, che deve essere da come è stato gestito finora. Ci sarà bisogno di redistribuire meglio i proventi dei diritti tv dalla A alla B alla C. Serve dare un futuro stabile ai campionati minori. Ci sono davvero tante situazioni da risolvere però".

In Bundesliga alla prima giornata dopo il lockdown ci sono stati molti infortuni. C'è rischio anche in Serie A alla ripresa?

"Gli atleti di livello che sono fermi per dieci giorni perdono tono muscolare. Per avere un atleta in condizione ci vuole almeno un mese di allenamento. Secondo me andava terminato questo campionato e ripartire poi con la stagione successiva. Se ripartono ora, quando cominciano il nuovo campionato? C'è il rischio che si giochino partite una dietro l'altra, fino al prossimo mondiale".

Lotta per il quarto posto. L'Atalanta che ha fatto del suo dinamismo una delle sue armi, potrebbe essere penalizzata?

"Conosco Gasperini e non avrà grossi problemi. Ha una mentalità vincente la squadra, che fa sì dell'aspetto fisico una prerogativa importante. Ma ha qualità anche tecniche. Non riuscirà a rendere novanta minuti come prima, ma farà il suo campionato. Farà più fatica la Roma, che ancora non ha idea di gioco e ha fatto molti alti e bassi".