TMW RADIO - Bianchi: "Torino, Mazzarri rischia grosso nel derby"

L'ex attaccante Rolando Bianchi ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei maggiori argomenti di giornata. Ecco le sue parole:

Sulla Var

"Presenza nello staff di calciatori? E' un'idea intelligente".

Sull'episodio Kjaer-Llorente

"Non vedo un fallo netto, da rigore. Il gomito alto può trarre in errore. Poteva fischiarlo così come non fischiarlo. Se ci sono dei dubbi, l'episodio va sempre rivisto. Chiamata della squadra? L'arbitro sarebbe condizionato e potrebbe prendere sempre la decisione contraria a chi l'ha chiesto".

Su Mazzarri e il Torino

"Ho grande stima nel mister ma il ko di ieri pesa molto. In caso di risultato negativo nel derby, rischia grosso. Sono convinto che possa rimanere, non è ancora riuscito a trovare la sua formazione ideale. Fa fatica a giocare con due punte, E' in difficoltà. Speriamo i giocatori tirino fuori il massimo nel derby, che ora conterà non solo per il Torino ma anche per la Juventus".