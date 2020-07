tmwradio Braglia: "Bene Milan-Pioli. Zapata alla Juve e Bernardeschi all'Atalanta"

A parlare delle vicende in casa Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan-Pioli, soddisfatto di come è andata a finire?

"E' corretta la presa di posizione della società, meno male che Gazidis abbia ragionato. Distruggere quello che ha fatto Pioli sarebbe stato deleterio per la società. La continuità è una grande dote. Credo che bisogna vivere il discorso del campo. Non dobbiamo dimenticarci che prima del Covid il Milan era pienamente lanciato verso le zone che occupa ora. Tutto lo sconquasso di Rangnick non c'è stato. Ibra è arrivato e ha trasformato la squadra. Bisogna vedere se riusciranno a sostituire Ibra, in caso non rinnovasse, come leader. Perché una squadra così giovane ne ha bisogno, serve qualcuno che riesca a trascinarli a livello caratteriale".

La retromarcia di Gazidis è dovuta solo ai risultati di Pioli oppure c'è dietro un cambio societario?

"Vedo un cambio societario. Elliott non vuole investire e medio-lungo termine. Forse tutto questo può far pensare a un imminente cambio al vertice".

Meriti più di Pioli o di Ibrahimovic dei risultati positivi post-Covid?

"E' stata una vittoria del gruppo. Ibra ha avuto sicuramente un impatto tale che ha cambiato la squadra. Ma Ibra da solo non può far vincere le partite. C'è bisogno di tutti. Ma come è sempre stato il Milan. I giocatori carismatici ci sono sempre stati".

Bernardeschi: la Juve dice no al Napoli per uno scambio con Milik:

"A Bernardeschi auguro di trovare un club dove lo possano apprezzare. E credo che sia l'ideale l'Atalanta. Ho sentito delle voci che dicono di Zapata alla Juve e Bernardeschi all'Atalanta".