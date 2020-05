tmwradio Braglia: "Milan, meglio Ibra di Rangnick. Juve, tieni Matuidi"

A parlare di Milan e Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Queste le sue parole:

Rangnick sembra essere l'uomo del futuro. Ibra non sembra rientrare nei piani: su chi puntare? Su Ibra o su Rangnick?

"Non è facile dirlo. Il calcio del domani è quello legato anche ad un discorso economico, con ingaggi ridotti, ma in una squadra blasonata come il Milan ci vuole il mix di elementi di esperienza e di giovani. Ci vuole chiarezza sugli obiettivi. Il Milan non è il Lipsia, ha una storia che parla da sola. Al di là degli errori commessi dal duo Maldini-Boban, il Milan era nella direzione giusta per rimettersi in carreggiata. Propenderei più per Ibrahimovic".

Quindi no a Rangnick?

"Sono per valorizzare i giovani, ma conta anche l'aspetto culturale. Inserirsi nel Milan non è semplice. Bisogna poi investire per comprare giocatori forti. Se non sono stati investiti prima..."

Vede bene Arthur alla Juve?

"Non è ancora pronto per i bianconeri, farebbe la fine di Bernardeschi".

Il centrocampo Arthur-Bentancur-Pogba è meglio dell'attuale?

"Qualitativamente è ottimo, meglio dell'attuale, perché sia Pogba che Arthur hanno caratteristiche diverse da Matuidi e Pjanic. Io non sacrificherei Matuidi, che in termini di intensità e forza può dare qualcosa di più".