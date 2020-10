tmw radio Brambati: "Juve, è mancata anche fortuna ma Pirlo non ha uno staff all'altezza"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Juventus.

Pirlo ancora ko e in difficoltà. Rimane un mistero?

"I pro sono che ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra, soprattutto a centrocampo è stata ricostruita nei suoi elementi. Lo dice il calendario, ha iniziato la preparazione e dopo poco è iniziato il campionato. Poi nella difesa che ha in testa mancano Alex Sandro e Chiellini, poi ti viene a mancare anche Ronaldo. Io critico la scelta della società: hai messo sulla panchina della squadra più importante d'Italia un neo allenatore, alla prima esperienza. Tutti quantomeno hanno fatto qualche anno di gavetta. Poi ci sono Tudor e Baronio, che non hanno fatto grande esperienza. Pirlo si è creato uno staff che non è all'altezza".

Pirlo scelto da alcuni senatori che non volevano essere messi troppo in discussione?

"Ci può stare. Ma non solo. La società ha fatto una lista per il dopo Sarri e magari si andava a spendere molto più dell' 1,8 che devi dare a Pirlo. Certo è che però ha anche avuto un po' di sfiga. Se gli girava bene, poteva vincere con il Verona e anche con il Barcellona".

Ad oggi questa Juve a cosa può puntare?

"Vedo almeno due squadre più forti ora, Inter e Napoli. La Champions è un terno al lotto, oggi poi con il Covid si è annullato il fattore campo. L'Inter, che aveva un girone abbordabile, ha più dubbi della Juve sul passaggio del turno".