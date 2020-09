tmwradio Brambati: "Juve-Pirlo, colpo di fulmine. Allegri-Roma? Non si muove per chiunque"

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato la prima giornata di campionato.

Come commentare l'apertura del campionato?

"Ero incuriosito dalla prima di Pirlo alla Juventus. Ho sentito diverse opinioni e credo sia piaciuto tantissimo anche agl iaddetti ai lavori. Non solo dal punto di vista tattico. E' sembrato cadere nel posto giusto con l'abito giusto. Non stonava, rispetto a chi lo ha preceduto. Ramsey mi sembra già un altro giocatore. Ed è questo che devono fare i tecnici. Mi è piaciuto anche in conferenza stampa, quando hanno cominciato a fare i complimenti a McKennie, dicendo che è avanti nella preparazione. Mi sembra si sia già levato i panni da giocatore per indossare quelli di allenatore. Colpo di fulmine? Direi di sì".

Il Napoli può lottare per lo Scudetto?

"L'ho messo tra le prime tre nei miei pronostici. Il Parma però ha cambiato allenatore e non sappiamo il reale valore della squadra. Il merito che va dato a Juve e Napoli è giusto, ma dobbiamo capire il reale valore delle prime due avversarie".

Allegri può venire alla Roma?

"Non si muove per chiunque. Bisogna dargli dai 7 milioni in su e poi devi dargli una squadra di valore".