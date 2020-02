TMW RADIO - Brambati: "Juve, Sarri seconda scelta. Lazio da Scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore procuratore Massimo Brambati è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare degli argomenti di giornata.

E' una Juventus costruita per Sarri?

"Sarri mi sembra che non sia mai stata la prima scelta della Juventus. Di solito questa società prende prima l'allenatore e poi fa il mercato per lui. Quest'anno sono stati presi giocatori come Ramsey e Rabiot prima che arrivasse il nuovo tecnico. Ha fatto errori sulla costruzione della squadra. Inter e Lazio, le due competitor in campionato, si sono mosse invece seguendo le indicazioni dei tecnici. Sarri ha chiesto dei giocatori ma ormai era troppo tardi".

C'è qualche attenuante?

"Bisogna spezzare una lancia anche per Sarri. I giocatori sono importanti e nel ciclo di Allegri uno degli elementi fondamentali è stato sempre Chiellini, che quest'anno non ha mai giocato".

La Lazio ha seconde linee adeguate?

"Metto la Lazio come eventuale vincitrice. Non ha un altro impegno. Ha seconde linee adeguate per l'impegno. Da qui alla fine avrà sedici finali e si potrà concentrare solo su queste".

L'Inter può prendere Messi? Quale squadra è la più adatta per lui?

"Sono sicuro che non andrà via da Barcellona. Vuole a tutti i costi Lauraro Martinez a Barcellona, che ha una clausola da 110 milioni, alla portata dei blaugrana. Per me ancora domina al Barcellona e anche nella Nazionale argentina".

Che percezione hai di Fonseca dopo questo inizio di 2020?

"A luglio avevo detto che prediligevo gli allenatori italiani. Ma mi sono dovuto ricredere, ma non basandomi sui risultati ma sul gioco espresso e sull'obiettivo della squadra e la sua rosa. Non mi sembra che la Roma sia lontana dalla Champions. Forse ha fatto troppo prima e un pò meno ora. E' in linea con i suoi obiettivi, con il suo valore. Magari adesso sono entrate delle dinamiche interne che non conosco. Mi piace molto Fonseca, è un buonissimo allenatore. E' stato attenzionato da club importanti".