tmwradio Brambati: "Napoli, credi nell'impresa col Barcellona. Può bastare anche lo 0-0"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, gli argomenti di giornata.

Un commento sulla partita di stasera tra Napoli e Barcellona:

"Non sono pessimista per la partita di stasera. Potrebbe bastare anche un pareggio, magari uno 0-0, che potrebbe mettere in difficoltà al Camp Nou il Barcellona. Sarebbe sì un'impresa, qualcosa di grandioso, ma perché non crederci? Il calcio ci ha insegnato che spesso Davide batte Golia. Da quando Gattuso è entrato, ha dato una certa identità, anche difensiva. E questo può essere fondamentale anche per questa partita".

Ti dava più garanzie il Napoli di Ancelotti o questo di Gattuso?

"Gattuso è arrivato in un momento disastroso, non solo dal punto di vista tecnico ma anche ambientale e societario, visto il caos dopo il mancato ritiro. Lui è riuscito a mettere a posto la situazione, anche facendo dei seri faccia a faccia, non ultimo quello con Allan. Ha avuto il coraggio di dire quello che pensava. Sta facendo benissimo, ha rimesso insieme dei pezzi".