TMW RADIO - Buffon-Juve, Palmeri: "Corsa Champions riparte da casa"

Tancredi Palmeri, corrispondente di beIN Sports e inviato per Tuttomercatoweb.com in Brasile per seguire la Copa America, ha parlato durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio dell'imminente ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. "Buffon aveva intenzione di giocare in una delle otto/dieci squadre che lottano per vincere la Champions. C'era la proposta del Barcellona, ma la dirigenza blaugrana ha deciso di non mettere pressione a Marc-André ter Stegen. Le migliori soluzioni erano legate a Porto e Parma, per onestà intellettuale il Liverpool gli aveva offerto la titolarità al termine della stagione 2017-18. La situazione portieri ora è totalmente ferma, un anno fa i migliori erano pronti a muoversi. Adesso s'è inserito Andrea Agnelli, che non è solo il suo ex presidente ma anche uno dei padrini dei suoi figli. Il numero uno bianconero ha proposto a Buffon il ruolo di dodicesimo, in quanto sarebbe andato a fare il vice altrove. A quel punto la corsa alla Champions riparte da casa sua", ha detto Palmeri.

Clicca PLAY sul podcast in basso per ascoltare l'intero podcast