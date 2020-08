tmwradio Cagni: "Atalanta non inferiore al Psg, con ritmi alti può vincere"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Luigi Cagni è intervenuto per parlare di Champions e non solo.

Atalanta-Psg, sfida tra due realtà differenti. Quale può essere l'aspetto determinante?

"Gasperini lo conosco bene. E' da 4 anni che ha la stessa squadra. Avrà sicuramente studiato il Psg, ma alla fine dirà ai suoi di giocare come sono capaci. Se l'Atalanta riuscirà a tenere i ritmi alti, è superiore e riuscirà a battere il Psg".

Quanto può pesare l'esperienza in Champions?

"L'Atalanta gioca in un modo e non gliene importa niente di perdere. Hanno capito che può andare bene la maggior parte delle volte. Hanno capito che possono prendere gol ma ne fanno anche. Sono convinti che alla lunga gli va bene. In una gara secca non cambieranno mentalità. Faranno una grande partita e non sono convinto che gli altri siano più completi qualitativamente parlando".

Mancheranno Ilicic e Verratti. Quale l'assenza più importante?

"Ilicic. Non ce ne sono di giocatori come lui oggi. L'Atalanta ha due giocatori incredibili, lui e il Papu. Quando sono in forma, non ce n'è per nessuno".

Come vede la scelta di Pirlo alla Juventus al posto di Sarri?

"Quando entri in uno spogliatoio e poi ne esci, deve esserci la stima nei tuoi confronti. Per avere quella dei campioni, devi essere bravo a fargli capire che hai ragione tu, ma glielo devi far capire sul campo. Sarri non era pronto per fare quel passo. Ha perso la Supercoppa, la Coppa Italia, ha vinto solo il campionato ed è stato eliminato agli ottavi di Champions. Ha perso più di 100 milioni così. Allenatori che vanno in certe società hanno un compito importante, così come la comunicazione".