TMW RADIO - Cagni: "Milan, stupito del cambio modulo di Giampaolo"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi più importanti della giornata mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Sul Milan

"Cambio di modulo? Si interviene in ritardo. Servono i giocatori adatti. Giampaolo va per la sua strada, ma mi stupisce che ora cambi dopo la prima partita. Si tratta di un uomo onesto, corretto, fin troppo. Il post-Udine? E' stato un errore di inesperienza. Ha capito di aver sbagliato, magari glielo hanno detto. Se il Milan avesse avuto le stesse potenzialità economiche di Inter e Juve, non credo che avrebbe scelto Giampaolo.

Su Balotelli

"Sono curioso di vederlo all'opera. Per me farà due mesi alla grande, poi la difficoltà grossa sarà il primo infortunio. L'intensità alta del calcio italiano è da anni che non ce l'ha. Dovranno essere bravi al Brescia a saperlo gestire. E speriamo non duri solo qualche mese".

Su Juve-Napoli

"Higuain dal primo minuto come centravanti, senza alcun dubbio. Altro che Dybala. Sa cosa sono le partite importanti. Dybala per ora non ha dimostrato di essere decisivo nelle partite che contano".

Su Icardi

"Scambio con Dybala? C'ha creduto solo Wanda Nara, non lo faranno mai questo scambio, visto che sono due giocatori importanti. Lo sapevano fin dall'inizio le due società che non si sarebbe mai fatto. Dopo tutte le cavolate fatte, Icardi non fa capire che è incavolato di questa situazione. Se vuoi giocare nell'Inter non pubblichi niente sui social e scendi in campo per giocare e dimostrare tutto".

Su Simone Inzaghi

"E' capace di leggere le partite, di cambiare sistema di gioco. Fa rendere i giocatori al meglio. Farà una grande carriera. Vedrai cosa farà quest'anno, sia la Lazio e ci metto anche l'Atalanta".