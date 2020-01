© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mister Gigi Cagni ha detto la sua su vari temi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Parlando della Juve hai detto che ha una rosa così ampia che nemmeno il Milan di Sacchi aveva:

"Non ho detto che questa Juve è più forte di quel Milan. E poi all'epoca c'era bisogno di una rosa più corta rispetto ad oggi. Il Milan di Sacchi è stato eccezionale, ha avuto giocatori irripetibili".

Il Milan può puntare alla zona Champions ora con Ibrahimovic?

"E' stato l'acquisto determinante. E' importante un giocatore di personalità in una squadra. Negli ultimi anni di carriera a San Benedetto del Tronto passai a libero. Sono arrivato a 37 anni e gli allenatori dicevano di non vendermi. Poi da allenatore ho capito: io mettevo a posto le cose nello spogliatoio. Non ci sono più calciatori così. Quarto posto? Deve crescere partita dopo partita. Continuo che serve un centrale di qualità e personalità accanto a Romagnoli. Poi piano piano troverà la sua quadratura".

Cosa pensi della Roma?

"Non ha continuità. Fonseca mi piace da pazzi. Ieri ci sta a perdere, ma era una squadra senza cattiveria, non aveva la rabbia interiore. Questo mi ha stupito. E' difficile arrivare a certi livelli se non ce l'hai. La Lazio ce l'ha. Vergognoso il primo gol. Mancini perché non ha chiuso prima su Ronaldo? A volte non chiudono le diagonali".