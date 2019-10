TMW RADIO - Cardone: "Milan, troppa pressione. Comunicazione sbagliata"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, l'ex difensore del Milan Giuseppe Cardone ha commentato il delicato momento rossonero. Questa la sua analisi:

Sul Milan: "Bisogna capire realmente quali sono i problemi che affliggono la squadra. Contro il Lecce era andata meglio, nella sfida di Roma sono state troppe le amnesie. Non credo sia un discorso tecnico, è più una questione mentale. Il calciatore è soprattutto cervello, se è confuso fa fatica. La cosa fondamentale è la comunicazione, verso l'interno e verso l'esterno. Se si comunica in modo sbagliato e si carica la squadra di responsabilità si creano aspettative che non coincidono con la realtà. Giampaolo ha sentito troppo questo tipo di poressione, andando in confusione. Invece di dichiarare obiettivi bisognava muoversi mettendo mattone dopo mattone".

Su Boban e Maldini: "Quando sei al Milan fai fatica a non parlare di traguardi importanti. Da dirigenti sono alla prima esperienza, stanno lavorando in buonafede. E' una questione di strategie comunicative, occorreva volare più bassi a partire dal ciclo avviato con Giampaolo in panchina".

Su Ibrahimovic: "Potrebbe essere utile, ti porta sulle spalle determinate situazioni. Ha una personalità importante che manca al. milan, pieno di giocatori giovanissimi che soffrono la pressione".