TMW RADIO - Causio: "Juve ferita, ma con la Lazio sarà diverso"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Franco Causio è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi del momento.

Cosa pensi dell'addio di Mazzarri al Torino?

"Una squadra che prende 15 gol in tre partite...già dopo il 7-0 la società ha riflettuto. La partita con il Lecce ha fatto decidere per questo addio. Non c'è stata reazione, non so per quale motivo. Ha una rosa importante. Non so cosa sia successo, ma prendere così tanti gol in una settimana è strano".

Che ne dici del post Juve-Fiorentina?

"Ci vogliono sempre i toni giusti. Ognuno esprime la sua opinione. Il secondo rigore si può discutere, ma non si può discutere il successo della Juve. La Juve meritava di vincere, a prescindere da quell'episodio. Le cose vanno dette con i toni giusti".

Chi può incidere di più nella corsa scudetto tra Lukaku, CR7 e Immobile?

"Mancava Lautaro, che è il suo braccio destro, ma Lukaku l'ho visto con l'Udinese fare reparto da solo. Lotta su tutti i palloni, poi lo ha voluto personalmente Conte. Alla lunga ha avuto ragione. Immobile becca sempre la porta ora, ha fatto tanti gol. Spero che mantenga questa forma per l'Europeo. Ma tutti e tre sono giocatori straordinari".

Quanto può incidere questa Inter formato Premier?

"Conte ha avuto l'esperienza di allenare in Premier, quindi li ha voluti lui quei giocatori arrivati nel mercato di gennaio. Ho visto Moses e Young, si sono già inseriti bene. Eriksen ha avuto un pò più di difficoltà, anche per il ruolo che ricopre, ma può fare la differenza. Poi ho visto bene Brozovic, che ha cambiato il volto dell'Inter. Con questi l'Inter si è avvicinata alla Juve. Insieme alla Lazio possono lottare fino alla fine. E la Lazio è la squadra più in forma al momento".

Chi può creare più problemi alla Juve?

"La Juve è ferita dalla sconfitta con la Lazio. Credo che sarà una partita diversa da quella di coppa. Non sottovalutiamo però la Lazio. Ha giocatori importanti, come Acerbi. Se vince con il Verona, è a due punti dalla Juve e va presa in considerazione".