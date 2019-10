TMW RADIO - Causio: "Ronaldo un alieno. Juve con più autostima"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore e campione del mondo Franco Causio ha parlato di Juventus e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su CR7

"Ogni epoca ha il suo giocatore. Io giocai contro Pelè, ma era già alla fine della carriera, anche se aveva sempre i suoi colpi. Poi contro Maradona, Platini, Cruyff, che hanno fatto un'epoca. Diego l'ho visto esordire in Argentina, poi in Europa, faceva delle cose eccezionali. Per me rimane lui il numero uno. Pelè si è confrontato solo con il campionato brasiliano, mentre gli altri lo hanno fatto. Cristiano, dopo la partita persa dalla Juve contro il Real grazie alla sua rovesciata, a Marotta dissi 'Avete perso contro un alieno'. Ed è così. Lui si è misurato con i campionati migliori, la sua professionalità è incredibile, so come lavora per mantenere quel fisico. Quando va in campo poi non vuole mai perdere, tira sempre il gruppo e dà l'esempio".

Sulla Juventus

"Manca la ciliegina sulla torta, il trofeo internazionale. Vedo una squadra più sicura, con più autostima. Se la Juve fa la Juve, non ce n'è per nessuno. Ma in campo internazionale è più difficile. La squadra ha tutte le potenzialità per arrivare almeno in semifinale. Fondamentale arrivare bene gli ultimi due mesi. Mi auguro che la Juve arrivi fisicamente a posto in quel periodo chiave".

Sulle avversarie in Serie A

"L'Inter viene subito dopo i bianconeri. Al Napoli al momento manca qualcosa. Dopo il Liverpool è successo qualcosa, si è rotto qualche ingranaggio. Contro la Juve sarà dura per tutti in campionato".