Stefano Colantuono, ex calciatore e tecnico, ha parlato delle italiane nelle Coppe e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Ko inatteso in EL per il Napoli:

"Una battuta d'arresto inaspettata, una partita strana. Non farei tanti allarmismi, c'è tempo per recuperare. Visto cosa sta facendo in campionato, ci aspettavamo che si sviluppasse in maniera diversa la partita".

La Roma vince cambiando molto. Anche se Fonseca è stato criticato:

"Nove cambi sono tanti, infatti dopo nella ripresa ha messo dei titolari. Ha corso un rischio. Di solito quando si fa turnover se ne cambiano3-4 per far rifiatare qualcuno, ma sono scelte del tecnico. Se ha deciso una cosa del genere, aveva i suoi motivi. E' comunque dovuto tornare sui suoi passi e per fortuna che ci sono i cinque cambi ora".

Milan inarrestabile. E lunedì la sfida proprio alla Roma:

"Il Milan è molto lanciato. Vincere aiuta a vincere e ora il Milan è quasi diventata una macchina perfetta. La Roma sta facendo altrettanto bene, quindi credo sarà una bella partita, equilibrata, ma vuoi per entusiasmo e meccanismi di gioco consolidati sono favoriti i rossoneri. Vanno fatti i complimenti a Pioli che ha creato un bel giocattolo che ora sembra inarrestabile".

Lazio, è emerso Akpa-Akpro, che lei fece esordire alla Salernitana:

"Arrivò due anni e mezzo fa a Salerno nel mercato di riparazione. Giocatore eccezionale dal punto di vista del carattere, serio, educato, sempre sorridente. Se ne parla come se fosse venuto da chissà dove ma ha vinto la Coppa d'Africa e ha giocato oltre 100 partite in Ligue1. Ha avuto dei problemi fisici che lo hanno condizionato ma ci chiedemmo subito cosa c'entrasse con la Serie B, perché lo vedevamo tutti che era di una categoria superiore".