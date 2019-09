TMW RADIO - Colonnese: "Godin miglior acquisto dei parametri zero"

Francesco Colonnese è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Rabiot, Llorente, Godin e Ribery: qual è l’acquisto migliore a parametro zero?

“Sicuramente Godin, è un difensore davvero forte. Ha ancora un’ottima condizione e diventerà un leader della difesa nerazzurra”.

Icardi al PSG

“È stata la soluzione più giusta, non si poteva tornare indietro. Questo trasferimento fa bene ad entrambe le parti”.

La Juventus?

“De Ligt sta facendo fatica in questo inizio di stagione, non è semplice sostituire immediatamente Giorgio Chiellini. Per Allegri il giocatore più importante era Emre Can e Mandzukic, proprio quelli messi fuori dalla Juventus in questa stagione. Ogni allenatore ha la propria visione di calcio”.

Il mercato di Roma e Lazio?

“La Roma ha fatto un mercato importante, ha preso dei giovani e un allenatore bravo che gioca in maniera armoniosa. Ma la Lazio è più avanti, è più squadra: hanno un’ossatura che mi piace molto. Inzaghi è forte, astuto e bravo: il derby avrebbe meritato di vincerlo lui. Immobile deve ritrovarsi”.