Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Francesco Colonnese.

Come valutare lo Scudetto della Juventus? Un voto a Sarri?

"E' stato bravo a sopportare tutto e tutti e portare a casa il risultato. Non abbiamo visto il suo gioco ma ha portato a casa il risultato. Per me prende un 9. E' stata una stagione strana, ma la Juve è stata sempre in testa. Il distacco con le altre ancora c'è. La Juve doveva vincere e ha vinto, senza troppi patemi. Io ero il primo a dire che potevano farcela Inter e Lazio, ma poi hanno mollato. Onore quindi alla Juve".

Quanto dare a Inzaghi e Gasperini?

"A loro darei anche di più. A Gasperini 10, perché è l'unica squadra in Champions per ora. Ha fatto un grande lavoro e lotta per un posto importante. Inzaghi, fino a prima del lockdown era stato un fenomeno, poi dopo ho avuto la sensazione che abbia avuto il braccino corto. Qualcosa non è andato dal punto di vista della preparazione e a livello mentale".

Solo la Samp si è complimentata con la Juve per lo Scudetto. Che ne pensa?

"Onore a chi vince, quindi bisogna farle i complimenti. In Italia si litiga su tutto però. Se tutto fosse normale, sarebbe giusto, ma non è così".

Che podio farebbe dei tecnici?

"Gasperini stacca tutti, ha espresso un calcio davvero moderno. Poi metto Sarri e al terzo posto a pari merito Inzaghi e Conte".