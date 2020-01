TMW RADIO - D'Amico: "Derby, Lazio favorita. Ora è più esperta"

© foto di Federico Gaetano

A dire la sua sul derby della Capitale (ma non solo) è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Vincenzo D'Amico.

Come arrivano le due squadre al derby?

"Sta meglio la Lazio, di solito però lo vince chi è in sofferenza. E' favorita la Lazio però, è in condizioni migliori, gioca un gran calcio. Temo la partita perché la Roma è una grande squadra, ma sono tranquillo sulle possibilità della Lazio".

La Lazio arriva da favorita quindi? O si può adagiare sulla sua superiorità?

"Ha dimostrato negli ultimi tre mesi di essere più esperta, non mi preoccupa questo. Giocherà con la massima determinazione. La Roma passa per una squadra a cui mancano tanti giocatori. ma chi è fuori non è titolare, a parte Zaniolo. Rimane comunque una grande squadra".

Che ne pensi di Napoli-Juventus?

"Ho notato un buon entusiasmo per il Napoli, forse ha ritrovato il rapporto tifo-giocatori. Dall'altra parte però c'è la Juve, sarà difficile vincere la partita, ma con l'entusiasmo visto in Coppa, il Napoli può avere più possibilità".