TMW RADIO - D'Amico: "Inter, prendi Milinkovic. Meglio di Dybala"

© foto di

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione Icardi e Dzeko e delle trattative di Roma e Inter: "Dzeko è ancora un giocatore di spessore, lo ha dimostrato anche ieri contro il Real Madrid. La Roma in caso di cessione dovrebbe cercare un attaccante dello stesso livello. Icardi ha caratteristiche completamente diverse da Dzeko e Fonseca dovrebbe anche modificare l'assetto offensivo, ma l'argentino sarebbe la pedina migliore per rimpiazzare il bosniaco. Per l'età in futuro sarebbe anche rivendibile. Per l'Inter uno tra Dybala e Milinkovic? Penderei il giocatore della Lazio: per Conte forse sarebbe l'ideale, per qualità e struttura fisica".