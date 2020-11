tmw radio D.Canovi: "Dybala inguardabile, va recuperato. Lo vedrei bene alla Lazio"

Il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Bernardeschi in Nazionale, come valutarlo?

"Ho conosciuto tanti giocatori che non riuscivano a trovare in loro stessi gli stimoli a reagire a certe situazioni. Molto probabilmente anche lui non riesce a farlo. Ci sono giocatori che si rimboccano le maniche e si riprendono il posto. Sono un suo estimatore e vorrei rivederlo protagonista ma forse la Juve la pensa diversamente. Per certi giocatori essere poliedrici è una fortuna. Io lo vedo più esterno, ma forse può fare anche il fantasista dietro le punte, ma se non è utilizzato là dove sa far bene il suo lavoro, difficilmente trova posto".

Juve, Ronaldo via a giugno per il Psg? E Dybala?

"Se prende pure Ronaldo, dove mette poi Mbappè, Icardi, Kean, Di Maria, Neymar? Lo vedo poco probabile, a meno che non ne venda qualcuno. E' una situazione strana, è uno spogliatoio molto particolare quello. Ho sentito voci di un possibile addio già la scorsa estate di Ronaldo, credo che a 35 sia possibile. E ora si deve pensare al recupero di Dybala, che al momento è inguardabile. E credo che sia un problema fisico".

Eriksen sempre ai margini dell'Inter. Possibile cessione a gennaio?

"Che sia un giocatore importante nessuno può metterlo in dubbio. E' da tanti anni sulla cresta dell'onda, forse il tipo di gioco di Conte non è il suo. Non credo che l'Inter abbia mai preso un giocatore senza il parere di Conte. Mi domando però perché sia stato preso".