TMW RADIO - Daino: “Gravi errori di Giampaolo, ci vuole rispetto per il Milan”

© foto di Federico De Luca

L’ex calciatore Daniele Daino è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Il Torino questa sera scende in campo nel ritorno di Europa League.

"Rispetto alla partita d’andata servirà una fase difensiva migliore, in primis perché la squadra avversaria ha tanta qualità e se sbagli non ti perdonano. Devono mantenere la partita in equilibrio per sfruttare gli errori che il Wolves possono concedere. Bisogna tenere la partita in piedi senza subire gol".

Mercato?

"Mancano alcuni accorgimenti, che arriveranno in base alla partita di stasera: l’accesso o meno sarà l’ago alla bilancia della campagna acquisti finale".

La questione Nkoulou?

“Bisognava valutare bene il giocatore prima dell’andata di Europa League. Se lui voleva andare alla Roma, forse è stato sbagliato proprio schierarlo in campo. Rilasciare certe dichiarazioni ovviamente lasciano un po’ il segno nello spogliatoio, ma probabilmente l’errore è stato in partenza”.

Il Milan?

“Si può commentare soltanto tenendo presente i gravissimi errori di Giampaolo, in primis è preoccupante l’innesto di giocatori fuori ruolo. Ha avuto quarantacinque giorni di tempo per preparare la formazione, è vero che ha bisogno di tempo, ma non è possibile alla prima giornata commettere determinati errori. La cosa che mi ha lasciato più basito non è tanto il modulo, quanto l’atteggiamento: mi aspettavo un rendimento totalmente differente. I giocatori a Udine non correvano eppure sono giovani. Il Milan ha messo in campo la peggiore prestazione di tutte le squadre di Serie A, non ha mai tirato in porta: sono dati che fanno male, e ci vuole rispetto per i tifosi che si sono abbonati o che vanno in trasferta. Non chiedo a Giampaolo la brillantezza degli schemi, ma un atteggiamento differente”.

Piatek?

“È ormai un caso, non segna da otto partite. Ha cambiato atteggiamenti rispetto a quando è arrivato al Milan: voglio vedere grinta, la fame di mangiarsi il campo e vincere. In lui e nei suoi compagni”