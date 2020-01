TMW RADIO - De Canio: “Conte cambierà modulo per Eriksen”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto a "Stadio Aperto" su TMW Radio, mister Luigi De Canio commenta la giornata di Serie A appena trascorsa.

L’ultima giornata di Serie A poteva regalare una prima fuga della Juve invece alla fine è proprio la squadra di Sarri a perdere punti. Che giornata è stata?



“Si sapeva già dall’inizio che sarebbe stato un campionato equilibrato e in questo verso si sta sviluppando. Le aspettative sulla Juventus con l’arrivo di Sarri erano alte, però non si è tenuto conto di tante situazioni. Quando si arriva in un ambiente nuovo con una squadra che ha giocato un certo tipo di calcio per tanti anni, è difficile stravolgere il modo di fare in tempi brevi. Ci vuole del tempo, sarà difficile coniugare la ricerca del gioco con le pretese di immediata vittoria della Juventus”.

L’Inter pareggia ancora tra le polemiche, Handanovic parla però di partita non viziata dall’arbitro. Che periodo sta attraversando la squadra di Conte?

“Samir è un uomo di grande onestà intellettuale. L’Inter ha la necessità di andare sempre a 1000, quando questo non accade per tutti i 90 minuti può inciampare. Conte anche alla Juventus aveva attraversato un momento del genere, poi ne è uscito inanellando una serie incredibile di vittorie. È un percorso che anche questo necessita del tempo adatto”.

L’arrivo di Eriksen può dare una spinta in più all’Inter nella corsa scudetto?



“Partendo dal presupposto che la Juve è sempre la favorita, Eriksen è un giocatore di spessore internazionale e può solo aggiungere qualcosa alla rosa di Conte. Non mi stupirei se i neroazzurri iniziassero a giocare col 3-4-1-2 con il danese dietro le punte”.

Quali sono le squadre più divertenti di questo campionato?

"Sicuramente Lazio e Atalanta. Davanti a Gasperini e alla sua squadra bisogna togliersi il cappello perchè stanno esprimendo un calcio davvero splendido. Per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, penso che abbiano preso coscienza della propria forza e quest'anno stanno mantenendo dei ritmi altissimi".

Sulle ultime negative annate dell’Udinese:

“Probabilmente devono ritrovare i giusti meccanismi per ritornare ad essere l’Udinese di qualche anno fa, adesso hanno diversi buoni giocatori in diversi ruoli ma probabilmente mancano i giocatori di livello più alto che la società è sempre stata brava a procacciare”.

È vero che quando allenava la Ternana, nella stagione 2018-2019, aveva chiesto Kulusevski?



“Si è vero, ma non me ne ero accorto solo io del potenziale, infatti non lo vollero dare ad una squadra di serie B. All’epoca era in forza all’Atalanta che ha sempre lavorato benissimo come i giovani e ora ne stanno raccogliendo i frutti”.