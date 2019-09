TMW RADIO - De Canio: "Milan non all'altezza, a Giampaolo serve tempo"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico e opinionista Luigi De Canio ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Fiorentina, Milan e non solo.

Su Pedro, nuovo attaccante della Fiorentina

"Come caratteristiche, alla Fiorentina fa comodo. E' un giocatore che viene da un infortunio, serva che riprenda una condizione ottimale".

Su Mkhitaryan

"E' un buon giocatore, che ha esperienza. Ha caratteristiche importanti, è un giocatore di qualità e può essere un valore aggiunto per la Roma e per la Serie A".

Sul Milan

"Non ha Giampaolo i calciatori adatti al suo tipo di gioco. Paquetà? Forse può tornare utile come mezzapunta. Serve in quel ruolo un giocatore che ne sappia del calcio italiano. Giampaolo? Non è una situazione semplice. La maglia del Milan pesa. Nonostante il buon lavoro di Maldini, non è ancora il Milan che tutti speravano potesse essere. Per le grandi squadre, ci vogliono i grandi calciatori. Al momento Giampaolo non ha un Milan all'altezza del passato. L'importante che gli si dia tempo e che venga sostenuto. Non ci sono dubbi sulla bravura di Giampaolo, è tra i tecnici più preparati in Italia ma ha avuto poca esperienza in grandi club. Spero possa dimostrare il suo valore".

Sul Napoli

"La garanzia è Ancelotti, di una intelligenza straordinaria. Il Napoli ha vissuto un periodo eccellente, alcuni come Callejon e Mertens hanno perso un pò di motivazioni. Ancelotti si è ritrovato a gestire una stagione particolare. Ora i giocatori voluti da lui restituiscono al Napoli ancora più inventiva e dinamismo".