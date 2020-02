vedi letture

tmwradio Di Chiara: "Il Napoli ce la può fare col Barcellona. Adl, trattieni Mertens"

A dire la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara.

Il Napoli doveva osare di più col Barcellona?

"SI può dire di tutto ,a manche partite con questa maniera, ossia chiudersi e ripartire, poteva rendere. Il Barcellona ha fatto la partita e Gattuso ha preferito adottare una tattica all'italiana. Da una ripartenza ha trovato il gol. Certo, si poteva osare di più, ma forse ci si aspettava anche un Barcellona migliore. La partita però è ancora aperta".

Perché Conte voleva così tanto Vidal?

"A Conte piacciono giocatori così fisici. Anche caratterialmente lo voleva in una squadra come la sua. Se ritornava, forse è perché non c'è questo grande ricambio di campioni in Italia. Meglio Eriksen? Vidal ti dava già una certezza, Eriksen ora dovrà fare la differenza".

Se dovessi mandare un messaggio ad Adl per trattenere Mertens?

"Direi 'caro presidente, con quello che c'è in giro, è un obbligo trattenere il belga'".