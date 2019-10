TMW RADIO - Di Chiara: "Napoli, era rigore. Il Cagliari una sorpresa"

L'ex calciatore Alberto Di Chiara ha commentato i fatti del giorno ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Sull'episodio Kjaer-Llorente

"Lì è rigore. E' sbagliata la posizione del difensore. Hai la possibilità in più di poter evitare di incorrere in un errore con la Var. Lì non hanno la pressione addosso, perché ci sono tutte le telecamere possibili. Non capisco come si faccia a sbagliare ulteriormente. Era una valutazione difficile, ma in generale vedo che non c'è equità di giudizio. C'è sempre un errore umano anche da parte di chi è dietro al Var".

Sul campionato

"Juve e Inter se la giocheranno fino alla fine. Sarri fatica a trovare il gioco giusto, nonostante la grande qualità. L'Inter ha qualche possibilità. Il Napoli potenzialmente, se si riprende, potrebbe rientrare nei giochi. E l'Atalanta, stando così, può anche andare a vincere a Torino con la Juventus. La sorpresa è il Cagliari".

Su Immobile

"Non è il primo anno che fa questi gol, è un attaccante che trova la porta anche se si vede poco in gara. E' testardo, un attaccante puro e uno dei più forti in circolazione".