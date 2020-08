tmwradio Di Gennaro: "Juve, Pirlo scelta coraggiosa. Ora basta errori sul mercato"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Che ne pensa dell'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus?

"Scelta coraggiosa. E' un ragazzo che sulla carta poteva essere scontroso, invece era molto allegro e disponibile da giocatore. E' una scelta rispettabile, credo che abbia dalla sua il supporto della società e dell'ambiente, oltre che dei senatori, che non è una cosa da poco. Dovranno aiutarlo almeno all'inizio. Credo ci sarà un ringiovanimento importante della squadra. Nel 2013 nel suo libro scrisse che non voleva fare l'allenatore, sono stupito per il cambio. Si è sempre preso le responsabilità in campo, lo farà anche da tecnico. Il rapporto con Conte forse lo ha aiutato nella scelta".

Dubbi ce n'erano su Sarri, perché non dovrebbero esserci anche con Pirlo?

"Era comprensibile il cambio. Decisiva la partita d'andata con il Lione. Anche Allegri fu esonerato a fine stagione ma i dubbi sorsero molto prima. Pirlo è una scelta di uno che conosce l'ambiente, ma dovrà avere tutto il supporto della società, che non dovrà commettere errori sul mercato"

Gattuso, vicino il rinnovo con il Napoli:

"Merita la riconferma, perché ha preso una squadra allo sbaraglio e ha ricreato un gruppo. ha curato i particolari, ha rivalutato molti giocatori, a partire da Insigne. La vittoria della Coppa Italia è stata meritata. Il triennale è il segno che il presidente vuole costruire qualcosa con lui".

Mentre è addio con Callejon:

"Per gli allenatori certi giocatori sono una manna, fa la fase offensiva e difensiva. Lui faceva tante cose e soprattutto i gol, indice importante per una squadra che deve ottenere i risultati. E' stato anche criticato negli ultimi tempi, ma ingiustamente".