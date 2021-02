tmw radio Di Gennaro: "La Juve non può più sbagliare. Milan, derby fondamentale"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulla giornata di campionato.

Un pensiero sulla giornata di campionato:

"Ho visto alcune squadre che sono tornate a giocare in difesa, come Napoli-Juventus. La Juve non ha sfondato, l'Inter nel momento in cui doveva difendere si è difesa bene. Conte sta rivalutando Eriksen e ha vinto una partita fondamentale. Se dovesse vincere il derby l'Inter sarebbe importante. La Juve può rientrare ma deve vincere il ritorno col Napoli e non perdere più terreno. L'Inter l'ho vista sul pezzo, la difesa gli ha ridato equilibrio e poi Eriksen si sta inserendo bene. Bene la mossa del doppio regista".

E il ko del Milan?

"Il derby è un crocevia fondamentale. Non mi aspettavo questo ko. Lo Spezia e Italiano? Lo scorso anno doveva andare via e invece i risultati sono arrivati. Non mi aspettavo una sconfitta così pesante. Forse è un campanello d'allarme".

Cosa ne pensa della Roma?

"L'ho sempre vista bene, nonostante i ko con le big. Non credo possa inserirsi nella lotta Scudetto, ma con la nuova società in prospettiva può creare una rosa forte".

E sul Napoli che dice?

"La squadra è dalla parte di Gattuso. Ha molti infortuni e ora anche con l'Europa League avrà tanti problemi. Se arriva quarta sarebbe un risultato strepitoso".