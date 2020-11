tmw radio Di Marzio: "CR7 vuole vincere alla Juve. Napoli, Gattuso è da Scudetto"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Roma che sta crescendo di partita in partita:

"Una squadra propositiva, che ha preso coscienza della sua forza. Ha la tranquillità che le è riuscita a dare Fonseca. Si è estraniato da tutte le difficoltà e dalle critiche, visto che è sempre stato in discussione, con Sarri e Allegri sempre sullo sfondo. Allegri sarebbe venuto volentieri, anche se riteneva che potesse essere anche una trappola. Fonseca invece è andato avanti, ha messo a posto la fase difensiva e quindi gli vanno fatti i complimenti. Quando in squadra poi uno come Pedro, un grandissimo giocatore, ti riescono a trasmettere quella sicurezza che ti serve per andare avanti. Un po' come fa Ibrahimovic al Milan".

Henrikh Mkhitaryan l'uomo in più?

"Anche lui è un leader, Fonseca lo sa bene. Averne così vuol dire crescere a livello di personalità".

Roma e Milan possono lottare per grandi traguardi?

"Milan, Juventus, Inter e Napoli le vedo nei primi quattro posti, poi ci sono Atalanta e Roma. E starei molto attento al Sassuolo. Può essere il Leicester italiano".

Ronaldo in vendita per 100 milioni. Psg favorito. Che ne pensa?

"Intanto deve pensare a vincere la Champions con la Juve. Mendes lo ha costruito ed è anche la sua guida. Per me però non andrà via prima di aver vinto una Champions".

Gattuso può guidare il Napoli allo Scudetto?

"Credo di sì. E' stato l'unico tecnico che ha imposto qualche giocatore a De Laurentiis, vedi Bakayoko. Si è messo a fare il 4-2-3-1, sta facendo bene i cambi, e poi sta dimostrando carattere. Se riuscisse a gennaio a prendere qualche pedina in più, vedi Emerson Palmieri a sinistra, sarebbe perfetto".