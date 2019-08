Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Tema centrale, la Juventus di Sarri: " La rosa dei bianconeri è ancora la più forte, ma l'Inter è molto più vicino ai bianconeri. Aspettiamo il Napoli, la cui campagna acquisti per ora non mi ha per niente soddisfatto. Manca qualcosa davanti. Dybala? Io i giocatori di qualità li terrei sempre. Sarri neanche a Napoli ha avuto il polso di gestire la campagna acquisti, non penso si possa imporre alla Juventus. Un giudizio sulla Lazio? Inzaghi è un predestinato. La Lazio farà benissimo, c'è anche un grande direttore sportivo come Tare. Per me la squadra è pronta per il 4° posto Champions".