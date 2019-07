Il tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla vicenda legata a Mauro Icardi: "L'attaccante alla Juventus? lo escludo. Mi sembra ci sia una forma di guerriglia tra Paratici e Marotta, i due si stanno disturbando leone varie trattative dei club. L'Inter secondo me proferirebbe darlo al Napoli. Il club azzurro è un diesel nei trasferimenti. Ci mette tanto a chiudere i colpi di mercato, ma poi è sempre in regola con i parametri del FFP. Il Napoli può dar via Insigne prendendo Lozano: farebbe una plusvalenza micidiale".