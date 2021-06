tmw radio Di Marzio: "Italia, Locatelli un talento. Verratti? Non cambierei ora"

A commentare la Nazionale a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Bella prova anche contro la Svizzera della Nazionale. Protagonista Locatelli:

"Non è la prima volta che un grande club lo sottovaluti un talento del genere. Vedi Zaniolo, che non fu apprezzato da Fiorentina e Inter. Alcune volte ci sono valutazioni approssimative. Il Sassuolo c'ha creduto ed è maturato grazie a De Zerbi, che lo ha martellato sempre, ogni giorno. Lo ha letteralmente trasformato. L'entusiasmo che ha in Nazionale, così come Berardi, lo ha trasmesso a tutto il gruppo".

Con questo Locatelli ora come si fa con Verratti?

"Sono sempre perplesso sulla leggerezza del nostro centrocampo rispetto alle big. Per me così con Locatelli è stato completato. Verratti è un grande giocatore, con esperienza internazionale, ma io lascerei le cose così come stanno. Col Galles lo farei giocare, con almeno 3-4 cambi, ma per il futuro di questo torneo no".