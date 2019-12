TMW RADIO - Di Marzio: "Juve, il tridente deve giocare sempre"

Per dire la sua sull'attualità del calcio italiano è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio.

Sui gol di Dybala e Ronaldo

"Quello di Ronaldo è stato spettacolare, che già ci ha fatto vedere ai tempi del Real. E' stata una giocata spettacolare, ero preoccupato per il suo impatto a terra, per il suo ginocchio .E questo vuol dire che è un grande atleta che fortifica i propri muscoli. Savoldi in Italia per questi colpi è stato il numero uno. Una cosa è staccare da fermo, un'altra è farlo con la spinta. Dipende dall'elasticità muscolare. E questo dipende dagli allenamenti che fai".

Sulla Juventus

​​​​​​​"Anche con la Lazio deve giocare con i tre davanti, ma Sarri ancor non gli ha dato il suo marchio con la difesa alta e i centrocampisti che vanno a marcare stretti. Se giocano lunghi però, come fai a supportare tutti e tre? Se Sarri è da Juve, deve giocare con tutti e tre. I grandi giocatori, devono sempre giocare insieme" .

Sul tridente con la Lazio

"Se dovesse giocare Rabiot, sarebbe un centrocampo lento e potrebbe essere surclassato da quello della Lazio. Ma questi sono tre attaccanti che vengono anche dietro, non giocano solo fissi in avanti. Serve Pjanic playmaker, mentre gli altri due devono essere giocatori che marcano e corrono. Ad oggi non ci sono. Ma se i tre davanti sono in forma, si può giocare col tridente".

Su Icardi e Lukaku

"Lukaku crea spazi per Lautaro, con Icardi invece l'argentino sarebbe stato annullato. Lukaku si sacrifica anche in fase di non possesso, mentre Icardi no, anche se in fase di finalizzazione è più forte. Se vuoi giocare con Lautaro, Lukaku è l'ideale. Icardi è succube della moglie-agente. Come fa a fare così? Chiaro che lei lo vuole a Milano, visto che lavora lì. Lui fuori dal campo non riesce a regolarsi".