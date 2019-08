A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio ha parlato del mercato nostrano e in particolare della Juventus.

Su Dybala

"Quando una società mette da parte un giocatore, potrebbero cercare di comportarsi diversamente per non svalutarlo. Stavolta non possiamo citare la Juve come esempio. Ormai tutti sono al corrente che è sul mercato. Forse non è ideale per il gioco di Sarri, lo butti sul mercato così e Lukaku non è vicino. E adesso che fai? Dybala ha fatto molto, anche se come personalità non ha mai inciso pienamente".

Sulla difesa della Juventus

"Ha sempre lavorato sulle palle inattive e sull'estro della propria squadra. Tenendo due titolari e tre riserve in difesa, ti serve ancora un altro lì tra i centrali. E poi tenendo conto degli impegni, forse davvero farei qualcosa".