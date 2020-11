tmw radio Di Marzio: "Lazio da non sottovalutare. Roma, col Napoli un esame vero"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio, che ha detto la sua sulle partite del weekend:

La Lazio è una squadra sottovalutata?

"Non credo. Questo percorso negli ultimi anni è stato sempre in crescendo. E' una squadra che è maturata molto, lo scorso anno poteva vincere lo Scudetto poi l'interruzione per il Covid ha stravolto tutto. Ha una squadra con 4-5 giocatori sopra la media, non vedo perché debba essere sottovalutata. Immobile è un cannoniere europeo, Acerbi è il miglior difensore centrale in Italia, in mezzo al campo c'è tanta qualità. Ogni tanto viene fuori qualche scaramuccia, ma alla fine i risultati arrivano".

L'Inter è una squadra affidabile per puntare al titolo?

"Per il tecnico credo di sì. La società non ha badato a spese, prendendo giocatori anche pronti per vincere subito. In alcune gare non mi ha soddisfatto troppo a livello di organizzazione di gioco e per grinta, ma ha un grande potenziale offensivo".

E il Milan?

"L'ho visto molto bene, si sono preparati per la partita e poi tanti giocatori in condizione. Mi ha meravigliato".

Occhio poi alla Roma, ora terza:

"Ho stima per Fonseca, che si è adattato al calcio italiano, specialmente a livello tattico. Vedo che riesce anche a trasformare dei giocatori in ruoli dove sembrava difficile farli giocare. La partita con il Napoli sarà un esame vero, così come per i partenopei".

Napoli ora criticato. E' stato ridimensionato dopo il ko con il Milan?

"Quando una squadra ha una giornataccia, non la condanno mai. Gli darei ancora fiducia e starei attento però".