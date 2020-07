tmwradio Di Marzio: "Lazio, ora vietato sbagliare. Juventus, terrei Bernardeschi"

Per parlare del prossimo turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gianni Di Marzio.

Lecce-Lazio, partita complicata per entrambe:

"La Lazio non deve più sbagliare. Deve dimostrare di essere l'outsider per lo Scudetto, altrimenti il campionato sarebbe finito. La Juve ha visto tanti rimettersi in carreggiata. Non è una squadra sarriana ma ha più qualità di tutti. Non si è ripresentata la Lazio come ha fatto il Napoli".

Juve, le assenze di Dybala e De Ligt possono avere un peso nella sfida con il Milan?

"C'è la gamba e l'entusiasmo. Conoscendo la mentalità bianconera e chi è in panchina, non si faranno scappare l'occasione per allungare. Vedo la Juve sull'onda dell'entusiasmo, ha ritrovato il suo percorso vincente e di gioco".

Punterebbe ancora su Bernardeschi?

"I giocatori di qualità nessuno ne può far a meno. Bernardeschi è di qualità, sotto il punta di vista tecnico, ma anche fisico. Fino a qualche settimana fa il giocatore si sentiva distratto dal nuovo ruolo di intermedio, ora è stato spostato nel suo ruolo. Potrebbe giocare al posto di Douglas Costa ma uno come lui ti spacca la partita".