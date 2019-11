TMW RADIO - Domenghini: "Gigi Riva unico. Cagliari, piedi per terra"

Angelo Domenghini è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Stadio Aperto, per parlare di Gigi Riva e non solo.

Su Riva

"Tanti ricordi con lui, soprattutto lo scudetto col Cagliari. E poi compagno in Nazionale. E' unico nel suo genere, oggi non c'è nessun oche può assomigliare a lui. Gigi aveva un fisico incredibile e una qualità eccezionale nel tiro in porta. Non sbagliava quasi mai. Col Cagliari in quella stagione capimmo subito che potevamo vincere lo scudetto, già dalle amichevoli. Capimmo che avevamo un gruppo forte e che si andava tutti d'accordo. Poi Scopigno ci metteva del suo. L'anno prima poi eravamo arrivati secondi".

Sul Cagliari

"Rimarrei con i piedi per terra, si fa in fretta di parlare di Champions e poi dopo due ko si parla di esonero. E' una squadra molto ben allenata da Maran. Si gioca un calcio ben diverso rispetto ad altre società, si gioca un calcio senza pressioni ed è bello così".