TMW RADIO - Eranio: "Milan, no ad Allegri. Punta su Pioli"

tmwradio Eranio: "Milan, no ad Allegri. Punta su Pioli"

L'ex calciatore Stefano Eranio ha parlato del big match del weekend tra Lazio e Inter a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Eriksen può essere il Luis Alberto dell'Inter?

"Ha qualità tecniche, lo vedremo più spesso quando uno tra Lukaku e Lautaro non starà bene e avrà l'opportunità di giocare dietro la punta. Come prima impressione, Luis Alberto ha caratteristiche da centrocampista, poi è cresciuto in questi anni. Mi sembra più completo il laziale".

Allegri può tornare al Milan?

"Mi sembra strano che possa rientrare. Vorrà prima vedere la situazione e quale può essere il programma. Con il FFP e i problemi finanziari, bisognerà aspettare qualche anno per rivederlo. Spero si possa dare fiducia a Pioli, perché nonostante abbia perso il derby, ha fatto un ottimo primo tempo. Lascerei tutto com'è. Io continuerei a puntare su Pioli".