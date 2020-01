TMW RADIO - Fantini: "Alla Fiorentina manca il carisma di Ribery"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Enrico Fantini, ex Fiorentina e Torino, ai microfoni di "Stadio Aperto" su TMW Radio analizza il momento delle sue ex squadre e parla della lotta scudetto.

Cosa manca attualmente alla Fiorentina?

"In questo momento alla Fiorentina manca un uomo carismatico come Ribery. Con il Bologna ha tenuto bene il campo, anche con il cambio del modulo. Bisogna pazientare per vedere il lavoro di Iachini, purtroppo trova una squadra con un problema di organico. In fase di mercato sarà dura perchè inserire giocatori in corsa può rompere degli equilibri di spogliatoio fondamentali".

Il Torino è Belotti-dipendente?

"Penso che Belotti stia ritrovando la condizione di qualche anno fa quando faceva goal in tutti i modi. Quando sta bene il Torino vince, quando cala la squadra va giù insieme a lui. Il problema del toro potrebbe essere l'aspetto mentale perchè con le piccole si perdono punti, mentre con le grandi fanno sempre bene".

La Lazio può inserirsi nella corsa a due per lo scudetto?

"La squadra di Inzaghi gioca il più bel calcio d'Italia in questo momento, ma Inter e Juve sono delle corazzate difficili da raggiungere".