© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sui temi del momento.

Sul Milan

"Adesso Giampaolo deve fare risultati, o rischia di andare via. Può ambire alle prime posizioni, diciamo per il quarto o quinto posto. Diamogli tempi, è un nuovo allenatore. Certo che se non arrivano i risultati, rischia di non continuare".

Su Inter-Juve

"Per la Juve non sarà facile, l'Inter ha potenziale. Sarri dovrà mettere una formazione che possa contenere le folate dell'Inter. Sarà una bella partita. Le certezze di Sarri? Il gioco è migliorato, ma il reparto difensivo può dare quel qualcosa in più. Ronaldo vuole ancora essere un goleador. Il duello Lukaku-Higuain sarà decisivo e penso la spunterà Higuain".

Sul Napoli

"Con l'organico che ha, può tornare ai vertici della classifica".