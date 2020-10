tmwradio Gianluca Di Marzio: "Milan, mercato logico. Dalot sarà una grande sorpresa"

vedi letture

Per parlare del suo ultimo libro (Grand Hotel Calciomercato) e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Gianluca Di Marzio.

"Grand Hotel Calciomercato": da dove nasce il titolo di questo volume?

"E' nato dopo notti a ragionarci sopra. Il calciomercato è un po' del calciomercato E poi negli ultimi giorni c'è un calciomercato in albergo ed è diventato un simbolo, almeno da noi. Qui ci sono procuratori, ds, dirigenti, giornalisti, tutti a caccia di colpi e notizie. E nel grand hotel ci sono storie particolari. E io ho cercato di raccontarle".

Quale caso ti ha colpito di più?

"Ho puntato su quelle più particolari, originali, divertenti ma anche drammatiche. Il Verona dello Scudetto ad esempio nasce da scarti di altre squadre, che stavano smettendo di giocare a pallone come Volpati, che fu portato al Verona da Bagnoli. E poi c'erano stranieri poco conosciuti. Certe cose possono succedere nel calcio".

E quella volta che Mancini divenne allenatore dell'Inter al posto di Mazzarri?

"Non volevo dare la notizia, perché aspettavo ulteriori notizie e l'Inter mi chiese di non darla perché dovevano ancora parlare con il mister che doveva essere esonerato. Mio padre invece mi disse di darla e non parlammo per tre giorni".

Quale il tuo podio di questa sessione di mercato?

"Milan, perché è stato un mercato logico, senza stravolgere la squadra che ha finito benissimo lo scorso anno e inserendo giovani bravi come Tonali, Brahim Diaz, Diogo Dalot, che sarà una grande sorpresa. Ha fatto il mercato che doveva fare, anche con cessioni giuste. Poi le grandi hanno fatto tutte il giusto. L'Inter si è rinforzata, il Napoli con Osimhen ha fatto il colpo del mercato, e la Juve con Kulusevski ha colto la gemma. Non tutte però sono riuscite a ridurre la rosa come volevano. Ma era difficilissimo farlo in questa strana sessione".