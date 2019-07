TMW RADIO - Graziani: "Icardi alla Roma farebbe tanti gol"

L'ex attaccante e tecnico Ciccio Graziani nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, si è espresso sui maggiori temi di giornata.

Su Cancelo

"Se riescono a recuperare i soldi investiti, sono dei fenomeni. E' bravo, ma la fase difensiva non la fa bene. Spinge però bene in avanti. Se la Juve lo da via, recupera quei soldi e li reinveste sul mercato. Matuidi e Douglas Costa per Pogba? Non vedrei bene questa operazione. Matuidi è un bravo ragazzo e bravo tatticamente, così come Douglas Costa, che spacca le partite. Hai già preso Ramsey e Rabiot, ha tanti altri centrocampisti già. Se arriva Pogba è un gran colpo, ma non sacrificherei quei due. Io darei Cancelo e soldi".

Su James Rodriguez e Icardi

"Icardi sarebbe straordinario per il Napoli, ma prenderei James Rodriguez. Stai bene anche con Mertens e Milik. Icardi sposta tanto, ma con quei due vai bene comunque. So che stano cercando Pépé, ma vale tanto. James è un giocatore di raccordo e con il 4-2-3-1 sarebbe davvero tanta roba. Anche perché come esterni hai Insigne e Callejon. Milik e Icardi insieme? No, Icardi è il padrone dell'area di rigore. Il Napoli ha bisogno di giocatori concreti per competere con lo scudetto. Ma con questa Juve purtroppo sarà già assegnato a gennaio. Icardi? Fai l'affare tecnico ma non dal punto di vista caratteriale. Alla Juve? Farebbe una cavolata, si dovrebbe tenere Higuain a questo punto. Se fossi stato in lui, sarei rimasto con la squadra e non sarei tornato a casa".

Sulla Roma

"Chi meglio di Higuain e Icardi? Vedrei meglio il secondo, nonostante la stima pe Higuain. Icardi coglierebbe i frutti degli esterni. Farebbe una marea di gol".