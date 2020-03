tmwradio Hubner: "Brescia-Bergamo, tenete duro. Immobile e Belotti top bomber italiani"

vedi letture

L'ex bomber Dario Hubner è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare del momento attuale, non solo sportivo.

Il giocatore che ti piace rivedere sui social?

"Rumenigge e Gerd Muller sono i miei miti e mi piace rivedere spesso i loro video. Erano davvero eccezionali".

Chi ti ha impressionato di più giocandoci contro?

"Ronaldo il Fenomeno, io l'ho visto nel '97 e devo essere sincero, non era umano. Ha fatto cose incredibili".

Immobile il più forte attaccante italiano adesso?

"Lui e Belotti lo sono. E' logico che l'attaccante italiano che va per la maggiore lo è grazie ai compagni, che lo mettono in condizione di segnare. Belotti purtroppo sta faticando quest'anno, al contrario di Immobile, che gioca in una squadra che sta rendendo al massimo. Cosa che manca a Belotti".

Tu anche hai fatto tanti gol:

"Devo ringraziare il modulo di Novellino e i miei compagni, perché mi hanno permesso di fare tanti gol. Giocavamo da provinciale e questa è stata la nostra fortuna".

Un pensiero per i tifosi bergamaschi e bresciani:

"Purtroppo è un periodo brutto. Io sono a Crema e sono 28 giorni che sono in quarantena. Non gira nessuno, c'è solo la Croce Rossa. Mi dispiace tantissimo vedere queste cose, è dura, spero che turi tutto come prima il più presto possibile. E' stato bello vedere lo striscione comune tra le due tifoserie. Hanno capito che quando c'è di mezzo la salute, tutti devono essere amici. Tenete duro".