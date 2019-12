TMW RADIO - Incocciati: "Napoli, Ancelotti mortificato. Colpe dei giocatori"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha detto la sua sul Napoli a TMW Radio, durante Maracanà.

Sul possibile arrivo di Gattuso

"Se è fatta, Ancelotti ne esce male, mortificato. Ci si aspettavano risultati migliori. Se questi 'scienziati' del calcio hanno individuato altre soluzioni per migliorare la situazione... Il dato di fatto è che comunque si è alla ricerca di soluzioni. Le vedo difficili però nell'immediato. Pensiamo a Pioli, chi pensava che potesse mettere in ordine le cose, che sembravano andare verso una catastrofe? Non si tiene conto di certe situazioni, della gestione di alcuni momenti. Ad oggi si sta facendo male non solo al tecnico ma all'ambiente calcio. Il Napoli deve affrontare una partita che può garantirgli il passaggio del turno con questo ambiente. Tutto ci deve essere tranne che queste problematiche".

Su Ancelotti

"Noi allenatori abbiamo bisogno di certezze, dei calciatori che hai a disposizione. Quando c'è difficoltà, c'è la tendenza a scappare, ad affievolire le tue capacità. Mi dispiace per ciò che è emerso, quando c'era bisogno di giocatori che si tirassero su le maniche. In questo caso gli allenatori non hanno la bacchetta magica per risolvere le cose. Ci sono le responsabilità di Ancelotti, ma io le attribuisco più ai giocatori più rappresentativi, che non hanno fatto abbastanza in queste circostanze".