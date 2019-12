TMW RADIO - L.Amoruso: "Champions, Atalanta e Juve partono favorite"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Sui sorteggi Champions

"L'Atalanta e la Juve non hanno un compito facile ma alla loro portata. L'Atalanta ha dimostrato di potersela giocare con tutte, grazie al suo carattere è riuscita a passare dopo 3 ko di fila. La Juve parte nettamente avvantaggiata con il Lione, il Napoli invece è stato sfortunato. Con tutti i problemi che sta attraversando, capita il Barcellona. Ma si giocherà tra qualche mese e la squadra di Gattuso avrà tempo per migliorare. Le caratteristiche dei giocatori del Napoli potrebbero però dare fastidio ai blaugrana. Le percentuali di passaggio del turno? Napoli 30%, Juve 70% e Atalanta 60%".

Sull'avversaria della Juventus

"Ha un buon settore giovanile il Lione, ma vedremo cosa accadrà nel mercato di gennaio, dove si possono cambiare le sorti di una stagione".

Sul tridente della Juve

"Tutti e tre con il Lione. Quando giochi con attacchi così forti, nella scelta dei difensori e dei centrocampisti devi mettere qualcuno che attacchi meno. Lì davanti fanno la differenza e mal volentieri tornano a dare una mano. Serve qualcuno che faccia meno la fase offensiva".

Su Bentancur

"Sta crescendo tanto, non gli cambierei ruolo. Sta acquistando tanta padronanza nei propri mezzi".

Sul Napoli

"Nessuno finora ha detto che il Napoli sono 5 anni che ha messo in difficoltà la Juve. Ci può stare un'annata storta, una stagione non ottima dei giocatori, il calo mentale. La pressione aumenta di anno in anno, Napoli poi è una piazza calda. Ci può stare, tutti si sono fatti prendere da un nervosismo che ci sta ma è eccessivo. Ha un parco giocatori importante, ma non giocano da squadra. Si dovrà lavorare sulla testa, ogni giocatore dovrà farlo dando il suo contributo".

Sull'Atalanta

"La squadra di Gasperini come l'Ajax lo scorso anno? Più avanti vai, più trovi attaccanti che possono saltarti nell'uno contro uno. Ma questa squadra, quando lotto, lotta in undici. Merito della filosofia di Gasperini. E poi ci vorrà un po' di fortuna, come ha avuto la squadra olandese".