L’ex capitano della Lazio, Cristian Ledesma, interviene a “Stadio Aperto” su TMW RADIO per parlare dell’emergenza Coronavirus e del suo modo per affrontarla, tra Italia ed Argentina.

Come stai vivendo questo momento particolare?



“Io non esco da più di 15 giorni. Mia moglie che è uscita per fare la spesa ha trovato tanta fila al supermercato ma poca gente in giro. Quelle persone che escono senza valido motivo non hanno rispetto delle persone che sono morte e di tutte le altre che fanno sacrifici. Nel nostro comprensorio abbiamo sentito un paio di volte l’ambulanza e ci ha fatto preoccupare anche perché il virus non sempre si manifesta tramite sintomi”.

In Argentina che situazione c’è in questo momento?



“In Argentina ancora non hanno capito bene la gravità del virus. Le attività sono state fermate quasi tutte ma le persone non sono consapevoli e io ho paura per la mia famiglia. Noi siamo 9 fratelli e solo uno è qui in Italia, tutti gli altri sono in Sud America”.

Tu stavi lavorando con i ragazzini in scuola calcio, come vi sentite in questo momento?



“Ci teniamo in contatto con i social, anche se manca tanto il campo. I sorrisi e il calcio sono le cose che mancano di più, speriamo si possa uscire da questa situazione il prima possibile. Come detto prima noi ci teniamo in contatto tramite i social, ma è difficile spiegare ai bambini la situazione reale”.

La Serie A sta facendo polemica sulle tempistiche della ripresa, a tuo avviso è incoscienza pensare al campionato?



“Si queste cose ora devono passare in secondo piano perché al primo c’è la salute delle persone. Bisogna aspettare le indicazioni del governo e fare quello che ci dicono con la speranza che possa cessare presto questa emergenza. È impensabile parlare ora di calcio”.

Il mondo del calcio ha aspettato troppo a fermarsi?



“In quel momento ancora non si era compresa la gravità. Per quanto riguarda la Serie A pensavo che la Lega si fosse mossa bene facendo recuperare quelle partite per mettere tutto in pari, con il senno di poi è stato un rischio. Questo però ha scongiurato tutte le polemiche legate ai rinvii”.

Come passi queste giornate in casa?



“Sto studiando qualcosa e poi passo il tempo allenandomi un po' e guardando film e serie tv con la mia famiglia. Non mi sono dilettato ai fornelli perché mia moglie è molto brava, magari ci proverò quando sarà tempo di fare barbecue”.

Cambierà, dopo tutto questo, il nostro modo di vivere?



“Immagino tanta gente che continuerà ad uscire con le mascherine. Adesso stiamo apprendendo tante cose buone per l’igiene che ci porteremo dietro però ci sarà sicuramente diffidenza a frequentare i posti affollati, speriamo di superare tutto questo nel breve periodo”.

Qual è l’immagine che più ti ha colpito in questo momento particolare dell’Italia?



“Mi ha colpito molto la lettera della bambina che ringrazia tutte le persone che continuano ad aiutare il paese come i medici e le forze dell’ordine. È bello vedere le persone che dal balcone si tengono compagnia e cantano insieme, ma l’Italia adesso la conosco bene e non mi stupisce vedere questo spirito di unità”.