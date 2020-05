tmwradio M.Paganin: "Inter, Cavani in fase discendente. Werner al top ora"

A dire la sua sugli argomenti del momento nel corso del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Massimo Paganin.

Lukaku-Lautaro o Werner-Cavani: sarebbe più forte così l'Inter?

"Cavani è una prima punta, mentre Werner gioca quasi da trequartista nel Lipsia, è una posizione particolare per lui. Quest'anno sta vivendo la sua stagione migliore, sta crescendo come Lautaro. C'è da vedere se la coppia Cavani-Werner può andare meglio di quella Lukaku-Lautaro. Cavani è nella fase discendente della carriera ed è da valutare, visto che l'Inter deve pensare anche in prospettiva".

Lautaro-Pjanic-Higuain in bilico. Ripartire con tutte le voci di mercato, quanto potranno dare alla causa?

"La professionalità viene prima di ogni altra cosa. Forse Higuain ha avuto qualche perplessità in più. E' fondamentale il pensiero delle società. Vedremo se le trattative verranno fatte".

Chi più forte tra Bayern e Dortmund?

"Per me il Bayern ha qualcosa di più in questo momento, a partire da Lewandowski".