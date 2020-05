tmwradio Manfredonia: "Juve, punta sui giovani italiani. Meglio Pellegrini di Tonali"

A parlare dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Lionello Manfredonia.

Cosa pensa della situazione in casa Milan?

"Il Milan in tanti anni con Galliani e Berlusconi si sapeva cosa si cercava. Poche persone parlavano e decidevano. Ora è cambiata la società, c'è stata confusione. Se si dà spazio a Boban e Maldini, si doveva continuare a dargli fiducia. Anche la scelta di Giampaolo non è stata felice. Sai che allena in un certo modo, serviva dargli fiducia. Ora sembra tutto un pò complicato".

Juve, un centrocampo Bentancur-Arthur-Pogba sarebbe meglio di quello attuale?

"Bentancur è più dinamico di Pjanic, Pogba non lo vedo giocare da molto. Dobbiamo capire come si inserirebbe di nuovo nel gruppo. Il centrocampo della Juve è già forte adesso. Arthur non è che arriva e può fare subito la differenza a Torino. La Juve ha una rosa enorme e di grande spessore, ma non ha mai trovato il bandolo della matassa durante l'anno. Serve più chiarezza a livello tecnico. Anche Bernardeschi, su cui hai puntato forte, all'improvviso è stato messo ai margini".

Lei su chi punterebbe, se fosse nei bianconeri?

"Io prenderei i migliori italiani su piazza, come Pellegrini della Roma. Tonali? Lo conosco bene, lo segnalai a Piscedda ma preferirei il giallorosso".