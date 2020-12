tmw radio Manicone: "Inter, partita di personalità. Juve, ottima la crescita di Morata"

Per parlare di Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone.

Un pensiero sul successo di ieri?

"Un'ottima partita. Conoscendo bene il Borussia, è una squadra tosta da affrontare. L'ha giocata con grande personalità e intelligenza tattica. Sicuramente la svolta è stata Lukaku, ma soprattutto mi è piaciuta la forza mentale della squadra. Quando devi solo vincere, il risultato non è scontato".

Lukaku è il miglior 9 in circolazione?

"L'Inter gioca molto su di lui, è fondamentale. Credo che è in grande forma, così come Morata alla Juventus. Mi è piaciuto come è cresciuto, soprattutto ora fa gol. E poi vedo Haaland, che è incredibile, giovane, che segna tanto. E' incredibile per la fame di gol che ha. In prospettiva diventerà un grande".

Atalanta che ha deluso di nuovo:

"E' un campionato strano, senza preparazione, con partite ravvicinate. Il problema è fisico e soprattutto da lì deriva tutto il resto. Io credo che Gasperini si aspettasse questo calo, all'inizio ha cercato di integrare subito i nuovi, visto che serviva cambiare molto ogni volta. Il tempo però non è stato molto per permettere questo. Spero comunque possa passare il turno in Champions".

Un parere sul Milan?

"La fortuna iniziale è stata Ibrahimovic, poi brava la società a prendere giovani bravi. Adesso hanno dimostrato di poter andare avanti anche senza di lui nel breve, perché uno come lo svedese serve sempre".